Van Barneveld wel vol vertrouwen na sterke start: ’Ze weten allemaal wat ik kan’ ’Barney’ vreesde einde WK na eten Chinees garnalenbrood: ’Moet ik me terugtrekken?’

’Barney’ na de zege op Meikle. Ⓒ Kieran Cleeves/PDC

ALEXANDRA PALACE - „We went to the Chinese, in Piccadilly Circus….” Het is het mooist denkbare begin van Raymond van Barneveld tegenover de internationale pers, pal na zijn direct spraakmakende winst (3-1) op Ryan Meikle tijdens zijn 30e WK darts. Daar begint het verhaal over het bezoek aan een Chinees restaurant, dat ’Barney’ 24 uur lang liet vrezen voor zijn WK. Uiteindelijk gooit hij dinsdag ’gewoon’ tegen de nummer één van de wereld, Gerwyn Price.