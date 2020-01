Terence Kongolo maakt transfer naar Fulham

De Londense club huurt de 25-jarige verdediger van Huddersfield Town. „Ik ben heel blij met deze overstap”, zegt Kongolo, die vier interlands voor Oranje speelde. „Ik ga er alles aan doen om deze club te helpen te promoveren.”

Fulham degradeerde afgelopen seizoen en wil zo snel mogelijk terug naar de hoogste klasse in Engeland. De ploeg van manager Scott Parker staat in het Championship op de vierde plaats, een positie die aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs betekent. De bovenste twee clubs promoveren rechtstreeks. De achterstand van Fulham op koploper West Bromwich Albion en achtervolger Leeds United bedraagt respectievelijk acht en zeven punten.

Huddersfield Town strijdt juist tegen degradatie uit het Championship. Kongolo, die in 2017 met Feyenoord de landstitel pakte, was zijn basisplaats kwijtgeraakt bij de club die in 2018 nog een recordbedrag voor hem betaalde aan AS Monaco.