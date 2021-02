Doorgaan van Australian Open leidt tot felle kritiek in Australië

Veel mensen in Melbourne vinden dat het laten doorgaan van de Australian Open vragen om moeilijkheden is. Ⓒ EPA

De spanning loopt op in Melbourne. Het lijkt er sterk op dat de uitgestelde Australian Open maandag gaat beginnen, maar als er dit weekeinde nieuwe coronabesmettingen opduiken in deze stad, kan het grandslamtoernooi zomaar worden afgelast. Ondertussen staan honderden toptennissers te trappelen om het beste van zichzelf te laten zien. Wat moeten we weten over dit zomerse tennisfestijn aan de andere kant van de wereld?