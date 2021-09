Gemengde Nederlandse wielerploeg pakt brons bij EK tijdrijden, goud voor Italië

Tennis

Drama op US Open: Spaanse sensatie Carlos Alcaraz (18) moet opgeven in kwartfinale

De Canadese tennisser Felix Auger-Aliassime heeft zich geplaatst voor de halve finale van het mannenenkelspel van de US Open in New York. De 21-jarige nummer 15 van de wereld zag zijn tegenstander, de Spanjaard Carlos Alcaraz, met een blessure opgeven in de tweede set. Auger-Aliassime had de eerste ...