Spitse flirt voorzichtig met Barça

„Mijn vrouw volgt mij al zeven jaar, het houdt een keer op”, verklaarde ze haar keuze om in Scandinavië te blijven. In haar eentje naar Engeland vertrekken, was geen optie. „Ik wil gelukkig zijn en dat ben ik als ik bij mijn gezin ben. Dan presteer ik ook beter.”

Spitse, die maandag bekendmaakte dat haar vrouw opnieuw zwanger is, zou voor slechts twee clubs overwegen om het vliegtuig te pakken. „Ik heb altijd naar Ajax en FC Barcelona gekeken, met die clubs heb ik een band. Voor Manchester United was ik wat dat betreft minder gevoelig.”

Een overgang naar Amsterdam lijkt vanwege het mindere niveau van de Eredivisie geen logische stap voor Spitse. Maar wat als Barcelona belt? „Nou, ik vind Barcelona echt een mooie club. En het weer is in Spanje ook beter dan in Engeland, hè.”