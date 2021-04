Arvid de Kleijn wint openingsrit Ronde van Turkije bij rentree Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen. Ⓒ Screenshot Twitter @deceuninck_qst

In een rit die volledig in het teken stond van de terugkeer in het peloton van Fabio Jakobsen, heeft Arvid de Kleijn verrassend de openingsetape van de Ronde van Turkije gewonnen. De renner van Rally Cycling hield de Noor Kristoffer Halvorsen en de Fransman Pierre Barbier achter zich in de massasprint.