Feyenoord met 25 spelers naar Tirana

Slot heeft de beschikking over zijn volledige selectie. Keeper Justin Bijlow zit daar ook bij. De Oranje-international moest in maart een operatie aan zijn voet ondergaan en Feyenoord maakte toen bekend dat het seizoen voor hem voorbij zou zijn. De 24-jarige Rotterdammer herstelde echter voorspoedig en deed vorige week op het trainingskamp in Portugal weer voluit mee. De kans is aanwezig dat Bijlow woensdag in de finale tegen AS Roma weer onder de lat staat. Hij werd de afgelopen maanden vervangen door de Israëliër Ofir Marciano.

Feyenoord traint om 19.30 uur in de Arena Kombëtare in Tirana. Daarvoor geeft Slot een persconferentie.