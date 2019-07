Red Bull: gat naar Mercedes bijna dicht

„In Monza krijgen we van Honda een verbeterde motor en in Rusland hebben we de beschikking over een nieuwe brandstof. Motorisch moet er dan geen verschil meer zijn”, zegt de Oostenrijker in het Duitse vakmagazine Auto, Motor und Sport. Hij sluit zelfs niet uit dat de Nederlander nog wereldkampioen kan worden.

Verstappen won zondag de Grote Prijs van Duitsland en staat derde in de tussenstand van het WK. Lewis Hamilton, die al zeven races won, leidt het kampioenschap in de Formule 1.

„We zitten er al heel dichtbij, dat zagen we al in de laatste kwalificaties”, meent Marko, die Verstappen op 16-jarige leeftijd naar Red Bull haalde. „Op Silverstone waren we minder dan twee tienden langzamer dan Mercedes en op Hockenheim hadden we ook veel sneller kunnen zijn als we niet wat technische problemen hadden gehad. Het gaat gewoon de goede kant op.”