’Verstappen kan nog wereldkampioen worden’

„In Monza krijgen we van Honda een verbeterde motor en in Rusland hebben we de beschikking over een nieuwe brandstof. Motorisch moet er dan geen verschil meer zijn”, zegt de Oostenrijker in het Duitse vakmagazine Auto, Motor und Sport. Hij sluit zelfs niet uit dat de Nederlander nog wereldkampioen kan worden.

Verstappen won zondag de Grote Prijs van Duitsland en staat derde in de tussenstand van het WK. Lewis Hamilton, die al zeven races won, leidt het kampioenschap in de Formule 1.

„We zitten er al heel dichtbij, dat zagen we al in de laatste kwalificaties”, meent Marko, die Verstappen op 16-jarige leeftijd naar Red Bull haalde. „Op Silverstone waren we minder dan twee tienden langzamer dan Mercedes en op Hockenheim hadden we ook veel sneller kunnen zijn als we niet wat technische problemen hadden gehad. Het gaat gewoon de goede kant op.”

Voorts ziet Marko dat Verstappen een steeds betere coureur wordt. „Wat hij in de regen op Hockenheim liet zien, was sensationeel. Toen hij eenmaal aan de leiding reed, was hij verreweg de snelste van allemaal. En ik denk dat hij nog niet eens op de limiet zat”, aldus Marko. „Max schat de risico’s zo goed in, heeft het juiste gevoel voor de banden en in de rechtstreekse duels is hij nagenoeg foutloos. Heel anders dan die jongens van Mercedes, die zijn wiel-aan-wiel-gevechten helemaal niet meer gewend.”

Verstappen acht zich komend weekeinde in de Grote Prijs van Hongarije ook weer kansrijk voor de overwinning. „De Hungaroring is een heel technisch circuit. Het is een van mijn favoriete circuits en onze auto is hier normaal gesproken goed”, zei hij in een vooruitblik van Red Bull.