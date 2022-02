Nieuwe nummer 1 Daniil Medvedev van de baan geveegd door Rafael Nadal

Nadal, die de Rus vorige maand ook al klopte in de finale van de Australian Open, was in de halve finale in Acapulco in twee sets te sterk voor Medvedev: 6-3, 6-3. In Melbourne had de Spanjaard nog een stuk meer moeite, toen moest hij terugkomen van een 2-0 achterstand in sets.

In de finale neemt Nadal het op tegen de Brit Cameron Norrie, die met 6-4 6-4 te sterk was voor de Griek Stefanos Tsitsipas.

Nadal heeft dit seizoen al zijn veertien duels tot dusver gewonnen. Hij begon het seizoen met winst van een voorbereidingstoernooi op de Australian Open en won vervolgens ook het grandslamtoernooi zelf. Sinds de finale was hij niet meer in actie gekomen en hij maakt in Acapulco zijn rentree.