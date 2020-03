Coronavirus: alle afgelastingen op een rij

In de Serie A werd afgelopen weekeinde het duel tussen Juventus en Inter zonder publiek afgewerkt. Ⓒ EPA

Het coronavirus grijpt om zich heen en wereldwijd worden rigoreuze maatregelen genomen om de uitbraak van Covid-19 proberen in te dammen. Ook de sportwereld wordt in het hart getroffen. Zo heeft de Italiaanse regering besloten om voorlopig alle sportevenementen af te gelasten, waarmee en streep ging door diverse wielerkoersen en inmiddels ook de voetbalcompetitie is stil komen te liggen. Op deze plek houden we je op de hoogte met het laatste nieuws over de verspreiding van het coronavirus, de belangrijkste afgelastingen op een rij en de verdere gevolgen voor de (Nederlandse) sportwereld.