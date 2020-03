Wat betekent uitbraak coronavirus voor sportwereld?

IOC-preses Thomas Bach heeft de Olympische Spelen in Tokio moeten uitstellen. Ⓒ EPA

Het coronavirus grijpt om zich heen en wereldwijd worden rigoreuze maatregelen genomen in een poging de uitbraak van Covid-19 in te dammen. Ook de sportwereld wordt in het hart getroffen. Zo zijn in Nederland vrijwel alle sportevenementen afgelast.