’Boze gemaskerde fans Manchester United vallen huis van vicevoorzitter Ed Woodward aan’

Inval bij Trumps ex-advocaat Rudy Giuliani: elektronica afgepakt

Rechercheurs hebben in New York het appartement doorzocht van de 76-jarige Rudy Giuliani, de voormalige persoonlijk advocaat van de vorige Amerikaanse president Trump en ooit burgemeester van de stad. Bij de huiszoeking is elektronische apparatuur - waaronder een telefoon - in beslag genomen, melden...