Max Verstappen: ’Kampioenschap enige doel’

Het seizoen start op 5 juli met een race in Oostenrijk, gevolgd door nog een Grand Prix in Spielberg en een wedstrijd in Hongarije. „Ik voel me goed en ik ben er klaar voor. Maar dat is te verwachten na zo’n lange pauze. Ik kijk ernaar uit om weer te beginnen”, zegt Verstappen in gesprek met David Coulthard tijdens een update voor zijn sponsor CarNext.com, opgetekend door verstappen.nl.

Verstappen eindigde vorig jaar, zijn vijfde seizoen in de koningsklasse, als derde in de strijd om het wereldkampioenschap. Waar de Limburger in zijn RB16 nu precies staat, is nog gissen. Na de testdagen in Barcelona werd het openingsweekeinde in Melbourne op de valreep afgelast vanwege het coronavirus. „Als team willen we met Red Bull Racing winnen. Iedereen is enorm gemotiveerd en ik kan niet wachten tot we weer beginnen en te zien waar we staan. Hopelijk wordt het een spannend seizoen.”

De Nederlandse coureur zei eerder al dat Red Bull er aan het begin van het jaar dichter bij moet zitten dan in voorbije seizoenen, waarin Mercedes telkens de dienst uitmaakte. „We hoeven nog niet per se de snelste te zijn, maar we moeten minimaal binnen twee à drie tienden van de kop zitten”, aldus Verstappen tegenover De Telegraaf in aanloop naar de aanvankelijke seizoensouverture in Australië. „Dan weet je: het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren. Als we een halve seconde langzamer zijn, gaat het lastig worden. Zeker met de normale ontwikkelingscurve van Mercedes ga je dat niet makkelijk bijbenen.”