OGC-Nice voorzitter Jean-Pierre Rivère legt schuld van escalatie bij Marseille, parket Nice stelt onderzoek in

Een kwartier voor het laatste fluitsignaal sloeg de vlam volledig in de pan toen Marseille-speler Dimitri Payet werd bekogeld met flesjes water. De aanvaller besloot een flesje terug te gooien, waarna de situatie totaal uit de hand liep. Nice-fans kwamen het veld op en zochten het gevecht met spelers van Marseille.

De wedstrijd werd voor meer dan een uur onderbroken. Rivère riep de supporters op kalm te blijven en de spelers van Nice keerden terug op het veld voor de warming-up. De Marseille-spelers besloten echter in de kleedkamer te blijven. Dat besluit zorgde voor onbegrip bij Rivère.

„De scheidsrechter aarzelde om de wedstrijd te hervatten, maar de veiligheidsdiensten vertelden hem dat er geen problemen waren. Iedereen besloot om de wedstrijd gewoon te hervatten. Ik begrijp de beslissing van Marseille dan ook niet helemaal. Iedereen zei dat alles goed zou komen, maar onze tegenstander wilde niet meer.”

„Het is teleurstellend dat het zo eindigt. De zaken zijn vrij duidelijk. Er werden waterflessen gegooid en de reactie van twee Marseille-fans zorgde ervoor dat de boel ontspoorde. De beveiliging van Marseille hoefde niet het veld op te komen en onze spelers te slaan.”

Pablo Longoria, voorzitter van Marseille, liet na afloop weten het meer dan logisch te vinden dat zijn spelers het duel niet wilde voortzetten. „Voor de veiligheid van onze spelers hebben we besloten om niet meer op het veld te verschijnen. De veiligheid van onze spelers was niet gegarandeerd.”

„Het is al de tweede keer dat dit is gebeurd. Eerder hebben we dit al meegemaakt in Montpellier. Toen gingen we door toen werd besloten dat de wedstrijd zou worden hervat. Maar wat vandaag is gebeurd is onacceptabel. We willen ook een statement maken voor het Franse voetbal, dat dit niet zo kan. Daarom hebben we besloten terug te gaan naar Marseille.”

Onderzoek

Het parket in Nice is een onderzoek gestart naar de incidenten rond het ontspoorde voetbalduel tussen Nice en Olympique Marseille. „Een onderzoek is gaande, maar op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen”, aldus het parket.