Gewenste start Egypte bij Afrika Cup

De Egyptische aanvaller Trezeguet schoot in de 41e minuut de enige treffer van de wedstrijd binnen. De thuisploeg had daarvoor onder aansporing van sterspeler Mohamed Salah al tal van kansen gecreëerd, maar die werden niet benut. In de tweede helft verzuimden de Egyptenaren, zevenvoudig winnaar van de Afrika Cup, verder uit te lopen. Zimbabwe probeerde gelijk te maken, maar kwam aanvallend te kort.

De Afrika Cup wordt in Egypte gehouden, omdat de Afrikaanse voetbalbond CAF Kameroen eerder de organisatie ontnam. Het is voor het eerst dat het toernooi in de zomer wordt gespeeld.