Rafael Nadal: ’We zullen zien wat Federer doet als hij terugkeert’

„Ik ben erin geslaagd om een record te evenaren dat onmogelijk leek”, zegt de trotse Nadal in gesprek met de ATP. Nadal won dertien keer Roland Garros, een keer de Australian Open, twee keer Wimbledon en vier keer de US Open.

Is de Mallorcaan nu de beste tennisser aller tijden? „De nummers moeten worden geanalyseerd bij mensen die goed thuis zijn in de historie van tennis. Maar eigenlijk maakt het niet veel uit. Ik ben blij met mijn loopbaan. Het is duidelijk dat ik bij de beste twee hoor. We zullen zien wat er in de komende jaren gebeurt: wat Djokovic doet en wat Federer doet als hij terugkeert. Na onze carrières hebben we genoeg tijd om te analyseren.”

Federer was er snel bij om Nadal te feliciteren na zijn prachtige zege in Parijs. „Federer en ik hebben al jaren een heel goede relatie. We bewonderen elkaar zeer. We hebben veel belangrijke dingen gedeeld in onze carrière. Er is een rivaliteit ontstaan die het tennis heeft overstegen. Hem evenaren is een grote eer. Het is iets geweldigs.”