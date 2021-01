Effectief Feyenoord zet PSV aan de kant

Advocaat had zijn ploeg op scherp gezet na de drie nederlagen en verkoos Bryan Linssen boven Nicolai Jorgensen in de punt van de aanval. De trainer wilde zijn ploeg ’hard zien werken’ en dat kon beter met de voormalig aanvaller van Vitesse, zo was zijn conclusie.

De Eindhovenaren gingen met in de wetenschap dat succesjes in de Kuip spaarzaam zijn én een zeer gemotiveerd Feyenoord aan de aftrap, toch vol in de aanval.

Hoog druk

PSV zette hoog druk de eerste vijf minuten, maar de eerste de beste uitval van de Rotterdammers resulteerde direct in een treffer. Lutsharel Geertruida mocht op rechts zomaar oprukken en voorgeven. De meegelopen Mark Diemers werd totaal niet gedekt op de zestienmeter en kon zo binnenschieten tussen de benen van keeper Yvon Mvogo: 1-0 in de 7e minuut.

Mark Diemers heeft de 1-0 binnengeschoten. Ⓒ ANP/HH

Enkele minuten later waren de Eindhovenaren al vlak bij de gelijkmaker, maar bij de scrimmage werd de bal net op tijd weggewerkt. Ook de inzet van Mauro Junior werd maar net gestopt door Leroy Fer. PSV bleef vol drukzetten, waar Feyenoord veel moeite mee had.

Fraaie goal

Toch was de ploeg van Advocaat levensgevaarlijk in de spaarzame uitvallen. Malacia vond Linssen die alleen op Mvogo mocht afgaan, maar de sluitpost redde PSV van een 2-0 achterstand.

Maar Steven Berghuis zorgde daar in de 26e minuut op fraaie wijze alsnog voor. De linksbuiten kwam op rechts naar binnen en liep Philipp Max, voorbij en kon daardoor aanleggen met zijn favoriete linker. Het schot eindigde in de verre bovenhoek achter Mvogo: 2-0.

Steven Berghuisscoort de 2-0 op fraaie wijze. Ⓒ ANP/HH

Blamage

PSV leek even de aansluitngstreffer te maken, maar Eran Zahavi stuitte op Nick Marsman. In de 41e minuut werd het nog erger voor de Eindhovenaren. Linssen ontsnapte aan de buitenspelval na knullig balverlies van Mauro Junior en maakte ’m nu wél alleen tegen Mvogo: 3-0 en een blamage voor trainer Schmidt dreigde.

Na rust zette PSV toch nog aan en dat resulteerde in de 3-1. Max plaatste een vrije trap op het hoofd van Ibrahim Sangaré in de 55e minuut. De ploeg van Schmidt rook bloed en Malen kon op doel vuren, maar de Feyenoord-verdediging was een sta-in-de-weg.

Marsman redde Feyenoord in de 69e minuut nogmaals op een inzet van Malen. Het elftal uit Eindhoven probeerde van alles nog om de achterstand te doen slinken, maar de slag was al in de eerste helft geslagen door de manschappen van Advocaat.

