Engelse media snoeihard voor Ten Hag en United: ’Een wanhopige voorstelling’

Voetbal

AZ vermaakt niet tijdens openingsduel, maar wint wel

AZ kan zich met een optimale Eredivisie-start op zak gaan opmaken voor de return tegen Dundee United in de derde voorronde van de Conference League. Soepel ging het lange tijd niet tegen Go Ahead Eagles, maar na een sterke tweede helft was de zege van de Alkmaarders verdiend te noemen: 2-0.