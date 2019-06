Thailand krijgt ook een pak slaag van Zweden

Zweden had geen enkele moeite met het zwakke Thailand. In Nice werd het 5-1 dankzij doelpunten van Linda Sembrant, Kosovare Asllani, Fridolina Rolfö, Lina Hurtig en Elin Rubensson (strafschop) namens Zweden en de Thaise Kanjana Sungngoen. Bij rust stond het 3-0.

Thailand verloor eerder met liefst 13-0 van de Verenigde Staten. Nog nooit won een land met zulke ruime cijfers op een WK. De Thaise voetbalsters vreesden eenzelfde scenario tegen Zweden, want ook tegen de VS was het na drie kwartier 3-0.

In de tweede helft stond de verdedigende organisatie van Thailand echter een stuk beter, waardoor een nieuwe monsternederlaag uitbleef. In blessuretijd liet Sungngoen Thailand nog juichen door te scoren.

Eerder won Zweden in groep F met 2-0 van Chili. Het Zuid-Amerikaanse land neemt het later zondag nog op tegen wereldkampioen Amerika.