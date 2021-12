Louis van Gaal niet naar Qatar

Weliswaar is Van Gaal redelijk hersteld van zijn heupfractuur en kan hij weer zelfstandig lopen, de reis naar Qatar om daar poolshoogte te nemen komt te vroeg. De Zeister afvaardiging bekijkt de situatie in het oliestaatje qua mensenrechten en commercie terwijl Oranje-teammanager Fernando Arabal mee is om de eerste voorbereidingen te treffen voor het verblijf van het Nederlands elftal aldaar tijdens het WK.

Vorige maand kwalificeerde Oranje zich met de overwinning op Noorwegen voor het WK 2022. Van Gaal weigerde zich toen trouwens uit te spreken over de mensenrechtensituatie en de onterende omstandigheden voor buitenlandse arbeiders in het WK-gastland.

,,Het is niet aan de bondscoach of spelers om over politieke zaken te praten. Daar heb je andere heren voor”, gaf Van Gaal toen aan. Hoewel hij regelmatig zijn mening ventileert over de Nederlandse politiek.

,,De KNVB spreekt zich uit en hoopt andere landen te inspireren om daar ook wat van te vinden. Wij moeten niet met vijf, tien of elf monden gaan spreken. Dat is niet de goede manier.” Bij de KNVB is het dossier Qatar ondergebracht bij secretaris-generaal Gijs de Jong.