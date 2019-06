Tim Krul: ’Dat zijn zes punten voor ons’

„Dat zijn zes punten voor ons”, twittert de Nederlandse keeper met een knipoog. „Eerst tegen de winnaar van de Champions League-winnaar en daarna tegen die gekke ’Geordies’”, doelt Krul op de eerste wedstrijden van zijn club tegen Liverpool en Newcastle United.

Zaterdag 10 augustus moet landskampioen Manchester City naar Londen voor de wedstrijd tegen West Ham United. Het mooiste affiche van de eerste speelronde is Manchester United-Chelsea. De twee ploegen sluiten zondag 11 augustus om 16.30 uur de openingsronde af.

De eerste wedstrijd tussen City en Liverpool, dat als tweede eindigde maar wel de Champions League won, is op zaterdag 9 november, op Anfield. De wedstrijd in het Etihad staat gepland voor zaterdag 4 april.

Wat verder opvalt is dat er voor het eerst een minibreak wordt gehouden in februari. Elke club krijgt een week rust. Vijf wedstrijden staan gepland op 8 februari en de andere vijf duels volgen op 15 februari. De verdeling van die speelronde wordt tegen die tijd bekeken, in verband met de mogelijke Europese wedstrijden van de Engelse clubs.

Virgil van Dijk Ⓒ BSR Agency

De laatste twee speelronden (9 en 17 mei) moet Liverpool eerst thuis tegen Chelsea en vervolgens uit naar Newcastle United. Manchester City speelt op 9 mei bij Watford en een week later in Manchester tegen Norwich.