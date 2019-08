Bosz wint weer met Leverkusen

Leverkusen werd in het zadel geholpen door een oude bekende. Lewis Baker, voormalig Vitesse, werkte de bal al in de zesde minuut in eigen doel namens Düsseldorf. Nog voor de rust maakten Charles Aranguiz en Karim Bellarabi de thuisploeg helemaal kansloos. Alfredo Morales redde vlak voor tijd de eer voor Düsseldorf.

Alfred Schreuder heeft met Hoffenheim de eerste zege van het seizoen gepakt. De coach zag zijn ploeg nog op een 0-1-achterstand komen tegen het Werder Bremen van Davy Klaassen door Niclas Füllkrug. Na de rust kwam Hoffenheim op 2-1 via Ermin Bicakcic en Ihlas Bebou. Na de gelijkmaker van Yuya Osako, bezorgde Pavel Kaderábek Schreuder met een rake kopbal alsnog de overwinning.

Borussia Dortmund boekte vrijdagavond al de tweede overwinning van het seizoen. De club uit het Ruhrgebied klopte dankzij een sterke slotfase 1.FC Köln met 1-3. Bayern München gaat zaterdagavond op zoek naar de eerste driepunter van deze competitie. De kampioen van de afgelope zeven jaar gaat op bezoek bij Schalke 04.