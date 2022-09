Semeleer en Nabiyev verzorgen hoofdact Glory82 in Bonn

Voetbal

Eerste beelden acteerdebuut Zlatan Ibrahimovic in trailer nieuwe Asterix-film

Voetballer Zlatan Ibrahimovic is te zien zijn in de nieuwe Asterix-film. De Zweed heeft de langverwachte eerste beelden van Asterix & Obelix: the middle kingdom op social media gedeeld. De film wordt volgend jaar in februari in de zalen verwacht.