Column: Racismeboodschap niet langer negeren

Wim Kieft Ⓒ Rene Bouwman

De ontstane beroering in Nederland van de afgelopen weken vertelt het verhaal dat het racismevraagstuk dieper in onze samenleving zit dan we dachten. Goed dat het nu loskomt, alleen moeten we proberen de dialoog in stand te houden. Er wordt van alles geschreeuwd en geroepen en dat maakt de situatie hectisch. Het valt te hopen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen voordat de boel overkookt.