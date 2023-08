Sarina Wiegman met Engeland door oog van de naald op WK voetbal

Engeland was vrijwel de gehele wedstrijd de onderliggende partij. Nigeria raakte twee keer de lat en dook veelvuldig op voor het Engelse doel. De regerend Europees kampioen moest bovendien met tien speelsters verder na een rode kaart voor Lauren James in de 87e minuut. De Afrikaanse ploeg wist echter niet te profiteren van het numerieke overwicht.

In de strafschoppenserie miste Georgia Stanway meteen namens Engeland, maar de Nigeriaanse speelsters Desire Oparanozie en Michelle Alozie faalden eveneens. Engeland speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Colombia en Jamaica, die dinsdag op het programma staat.

VAR draait penalty terug

Wiegman kon tegen Nigeria weer beschikken over middenveldster Keira Walsh, die hersteld was van een knieblessure. Nigeria nam brutaal het initiatief en was in de 16e minuut dicht bij de 1-0. Ashleigh Plumptre, voormalig jeugdinternational van Engeland, raakte de lat met een hard schot.

Het favoriete Engeland kreeg pas halverwege de eerste helft een kans na een fout achterin bij Nigeria, maar keeper Chiamaka Nnadozie redde op het schot van Alessia Russo. Rachel Daly leek even later namens de Europees kampioen een strafschop te verdienen, maar de scheidsrechter draaide haar beslissing terug na het zien van de tv-beelden.

Nigeria gevaarlijkste ploeg

Ook in de tweede helft was Nigeria de gevaarlijkste ploeg. De nummer 40 van de wereld raakte een minuut na rust via Uchenna Kanu opnieuw de lat. De Engelsen lieten pas na een uur weer van zich horen, maar een volley van Daly vloog naast. In de slotfase van de tweede helft moest Engeland met tien speelsters verder, nadat James op de rug van de op de grond liggende Alozie was gaan staan.

Lauren James kreeg rood toen ze op de rug van een tegenstandster ging staan.

In de verlenging kreeg Alozie een uitgelezen kans om de score te openen, maar de rechtsback raakte de bal verkeerd met haar linkervoet. Ook invalster Asisat Oshoala wist keepster Mary Earps niet te passeren. Via strafschoppen voorkwam Engeland alsnog dat weer een titelfavoriet zou worden uitgeschakeld op het WK.

’Goed georganiseerde en fysiek sterke ploeg’

Wiegman is opgelucht na de plaatsing voor de kwartfinales op het WK. „Ik ben heel trots op hoe we dat als team hebben gedaan”, aldus de 53-jarige Nederlandse.

„Het zegt heel veel over de kracht van de ploeg”, zei Wiegman na het duel. „Geen enkele wedstrijd is gemakkelijk geweest en we wisten op voorhand dat dit duel ook niet eenvoudig zou worden. Nigeria is een erg goed georganiseerde en fysiek sterke ploeg. Dat hebben we in deze wedstrijd teruggezien. Maar we zijn door en daar ben ik heel blij mee.”

Wiegman verklaarde dat ze niet precies had gezien wat er was voorgevallen bij het incident met de 21-jarige James. „Het ging allemaal zo snel en ik heb het nog niet teruggekeken. Maar het was een wedstrijd met veel emotie en een hoge intensiteit. In een ’split second’ gebeuren dingen. Soms heeft het ook te maken met een gebrek aan ervaring”, aldus Wiegman.

Australië ten koste van Denemarken naar kwartfinales

De voetbalsters van Australië zijn ook doorgedrongen tot de kwartfinales van het WK. Het gastland was in Sydney met 2-0 te sterk voor Denemarken.

Denemarken had gedurende de openingsfase het beste van het spel, maar Australië bleek effectiever. Na een fraaie dieptepass van Mary Fowler opende Caitlin Foord na een half uur de score. Op aangeven van Emily van Egmond tekende Hayley Raso twintig minuten voor tijd voor de 2-0. Bij het gastland maakte Sam Kerr, de topscorer aller tijden van Australië, haar eerste minuten van het toernooi na een kuitblessure.