Jong Oranje overtuigend langs Noren in oefenduel

Jong Oranje ging, met meerdere debutanten, voortvarend van start. Elayis Tavsan zette Nederland al in de vierde minuut op voorsprong. De speler van NEC kopte raak. De bal werd nog van richting veranderd door de Noorse verdediger Leo Fuhr Hjelde. Amper een minuut later was het al 2-0. Crysencio Summerville rondde bekwaam af na een individuele actie.

Strafschop gekeerd

Vrij snel na de hervatting kregen de Noren een mogelijkheid via een strafschop dichterbij te komen. Doelman Jay Gorter stopte echter de inzet van Erik Botheim. Kort daarna kwam Jong Oranje vervolgens op 3-0, doordat Ludovit Reis de bal van dichtbij over de doellijn kon werken.

Bjorn Meijer ontbrak bij Jong Oranje omdat hij ziek is. Vanwege blessures vielen eerder onder meer Devyne Rensch, Sven Mijnans, Jeremie Frimpong en Mees Hilgers af. Ryan Gravenberch en Kjell Scherpen werden voor het duel met Frankrijk overgeheveld naar het 'echte' Oranje, dat vanwege een virusuitbraak krap in de spelers was komen te zitten.

Jong Oranje is in voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat in de zomer in Georgië en Roemenië plaatsvindt. Gedurende het Spaanse trainingskamp speelt de formatie maandag nog tegen Tsjechië.