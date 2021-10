Celstraf dreigt voor Bayern München-verdediger Lucas Hernández

De 25-jarige international werd destijds veroordeeld tot een taakstraf van 31 dagen en een contactverbod van een half jaar na huiselijke geweld tegen zijn vriendin. Zijn partner, die nu zijn echtgenote is, kreeg dezelfde straf opgelegd, omdat er sprake was van wederzijds geweld en vernieling van eigendommen.

Amper vier maanden na deze veroordeling werden Hernández en zijn vrouw na hun huwelijksreis opgepakt op het vliegveld van Madrid. De Franse profvoetballer kreeg wegens het negeren van het contactverbod een celstraf opgelegd van zes maanden. Zijn partner ging vrijuit, omdat het vonnis bij haar nog niet officieel was afgeleverd.

In beroep

Hernández ging in beroep tegen zijn gevangenisstraf, maar dat is afgewezen. Hij dient nu op 19 oktober voor de rechtbank in Madrid te verschijnen en zijn straf aan te horen. Daarna krijgt hij tien dagen de tijd om zich vrijwillig bij de gevangenis te melden. Hernández heeft daartegen opnieuw beroep aangetekend.

In Spanje worden gevangenisstraffen van minder dan twee jaar over het algemeen niet ten uitvoer gebracht, tenzij het een recidive betreft en in dat geval is opsluiting vereist, zelfs als de straf heel kort is.

Nations League

Hernández behoorde tot de Franse selectie die afgelopen week in Milaan in de Final Four van de Nations League actief was. Hij was basisspeler in de halve finale tegen België (3-2) en bleef in de gewonnen finale tegen Spanje (2-1) op de bank.

Lucas Hernández speelde tegen België voor de eerste keer samen met zijn jongere broer Theo Hernández in het Franse elftal. De flankspeler van AC Milan testte na de finale tegen Spanje positief op het coronavirus.

Lucas Hernández (25) debuteerde bij Atlético Madrid als profvoetballer. Hij verhuisde ruim twee jaar geleden naar Bayern München. De Duitse club betaalde destijds 80 miljoen euro voor de Franse international, die een contract tot medio 2024 ondertekende.