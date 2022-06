Kersvers kampioene Markus mist voorgangster Pieters: ’Ik hoop dat ze een beetje trots is’

Wielrennen

Sénéchal kampioen wegwielrennen in Frankrijk, Politt wint in Duitsland

In verschillende landen worden deze zondag de nationale titels in het wegwielrennen vergeven. Zo won Nils Politt in Duitsland, moest er in België bij de mannen een fotofinish bestudeerd worden en pakte de in Nederland geboren Kim de Baat bij onze zuiderburen de titel bij de vrouwen. In Frankrijk gin...