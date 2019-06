Nuis krijgt schaats-Oscar voor wereldrecord

De 29-jarige Nederlander krijgt de schaats-Oscar voor zijn wereldrecord op de 1500 meter tijdens de wereldbekerfinale in Salt Lake City op 10 maart van dit jaar. Daar verbeterde Nuis met 1.40,17 het oude wereldrecord van Rus Denis Joeskov (1.41,02).

Nuis had een dag eerder het wereldrecord op de 1000 meter al op zijn naam gebracht met een tijd van 1.06,18. Een dag later in de race op de 1500 meter tegen landgenoot Thomas Krol bleef Nuis zijn opponent 0,37 seconde voor en was hij de eerste schaatser die onder de 1.41 minuut dook. Volgens de jury heeft Nuis met de twee wereldrecords een unieke hattrick voltooid. In 2017 won de schaatser op beide afstanden de wereldtitel en in 2018 op beide afstanden olympisch goud.

De Oscar Mathisen Award wordt uitgereikt voor de meest bijzondere prestatie van het seizoen. Vorig jaar ging de prijs naar de Noorse sprinter Havard Lorentzen voor zijn gouden race op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Gangneung.

Het is de veertiende keer dat de onderscheiding naar Nederland gaat. Dertien keer ging die naar een schaatser en in 2013 naar schaatsster Ireen Wüst.