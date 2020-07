Bijzonder weerzien Siem de Jong en Frank de Boer in Disney

Siem de Jong en Frank de Boer werden samen vier keer kampioen met Ajax. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Siem de Jong zag in gedachten een ontdekkingstocht door de Verenigde Staten met zijn gezin al voor zich. Zijn keuze eind februari voor FC Cincinnati uit Ohio bood hem de kans op een nieuw avontuur. Maar ruim vier maanden later zit de oud-middenvelder van Ajax en PSV alleen op zijn hotelkamer in Disney World. Daar bereidt hij zich voor op zijn tweede groepswedstrijd van het MLS Is Back-Tournament in Florida, tegen uitgerekend zijn oude Ajax-leermeester Frank de Boer.