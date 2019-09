Fortuna staat stil bij overlijden Ricksen

Dat gebeurde bij het standbeeld van de voetballer, bij het stadion in Sittard. De twee minuten verwezen naar het rugnummer van Ricksen.

Bij de ceremonie waren ongeveer 150 supporters aanwezig. Algemeen directeur Ivo Pfennings hield een korte toespraak. Samen met Kevin Hofland en Roy Knez, allen vrienden van Ricksen, legde hij bloemen bij het standbeeld en tekende hij het condoleanceregister.

Rond de thuiswedstrijd tegen Sparta, zaterdag 28 september, staat Fortuna opnieuw stil bij het overlijden van Ricksen.

Ricksen speelde van 1993 tot 1997 bij Fortuna en keerde er in 2010 terug. Na het seizoen 2012-2013 beëindigde hij in Sittard zijn loopbaan. Niet veel later bleek Ricksen de spierziekte ALS te hebben.

