Sport kort: El Ghazi op schot voor Aston Villa

El Ghazi trefzeker voor Aston Villa in League Cup

00.56 uur: Aanvaller Anwar El Ghazi heeft met twee doelpunten bijgedragen aan de ruime overwinning van Aston Villa in de tweede ronde van de League Cup. De ploeg uit Birmingham won bij Barrow, een club uit League Two, met 6-0.

El Ghazi zorgde met een benutte strafschop voor de 2-0 en maakte op slag van rust ook nog de 3-0. Daarvoor had Cameron Archer de score geopend voor de bezoekers uit Birmingham. In de tweede helft liep Aston Villa uit naar 6-0 door nog twee treffers van Archer en een van Frederic Guilbert. El Ghazi werd in de tweede helft gewisseld.

Chievo Verona verdwijnt uit het Italiaanse voetbal

22.07 uur: De Italiaanse voetbalclub Chievo Verona, die deze eeuw vele jaren in de Serie A speelde, houdt op te bestaan. Een laatste reddingsoperatie is mislukt. „De club heeft ernstige financiële problemen en is er niet in geslaagd om een koper te vinden”, meldt het stadsbestuur.

Chievo eindigde vorig seizoen als achtste in de Serie B, maar degradeerde eind juli verplicht naar de Serie D vanwege de financiële chaos. Voormalig sterspeler en aanvoerder Sergio Pellissier heeft de naam Chievo 1929, het jaar waarin de club werd opgericht, laten registreren. Hij hoopt dat er ooit nog een nieuwe start kan worden gemaakt, om te beginnen met een paar jeugdteams.

„Dit is een van de treurigste dagen uit mijn leven. Ik heb alles geprobeerd en ik hoopte echt dat het me zou lukken om dit fantastische verhaal voort te zetten. Helaas is het me niet gelukt om een nieuwe sponsor te vinden”, treurt Pellissier, die 517 keer in actie kwam voor Chievo en 139 keer scoorde.

Mönchengladbach mist verdediger Ginter door coronabesmetting

21.24 uur: Borussia Mönchengladbach moet verdediger Matthias Ginter even missen. De 27-jarige voetballer is besmet geraakt met het coronavirus. „Daarom heeft hij niet meegedaan met de training”, zei de woordvoerder van de club. „Hij was ingeënt, maar is ergens toch besmet geraakt.”

Het wegvallen van international Ginter, die in thuisisolatie is gegaan, is de volgende tegenvaller voor de ploeg van coach Adi Hütter. Verdediger Stefan Lainer liep een enkelbreuk op bij de 4-0 nederlaag tegen Bayer Leverkusen afgelopen zaterdag en Marcus Thuram en Alassane Plea hebben een knieblessure. Ginter moest zelf in het duel met Leverkusen in de tweede helft aangeslagen naar de kant.

Mönchengladbach heeft na twee wedstrijden 1 punt en staat zestiende.

Haase wint en Kerkhove verliest in kwalificatie US Open

21.22 uur: Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi van de US Open. De Nederlandse tennisser versloeg in New York de Kroaat Borna Gojo in drie sets: 6-7 (5) 7-5 6-1. Haase is de nummer 219 van de wereldranglijst, Gojo bezet de 234e plek. Haase moet nog twee duels winnen om het hoofdtoernooi van het toernooi te halen. Lesley Pattinama-Kerkhove strandde in de eerste ronde van de kwalificatie. Ze verloor in twee sets van de Française Harmony Tan: 6-2 6-2.

Clarke blijft bondscoach van Schotland tot medio 2024

17:55 uur Steve Clarke heeft zijn contract als bondscoach van de Schotse voetbalploeg verlengd tot na het EK van medio 2024 in Duitsland. Zijn vorige verbintenis liep af na het WK in Qatar (eind 2022).

De 57-jarige Clarke is sinds 2019 als bondscoach van Schotland werkzaam. Hij leidde de nationale ploeg naar het EK eerder deze zomer, het eerste grote toernooi in 23 jaar voor de Schotse voetballers. De ploeg van Clarke strandde in de groepsfase.

Schotland speelt komende maand in de WK-kwalificatie tegen Denemarken, Moldavië en Oostenrijk. Met 5 punten uit drie duels staat de ploeg van Clarke tweede in groep F, achter Denemarken dat na drie wedstrijden nog zonder puntverlies is.

VfB Stuttgart moet Mohamed Sankoh lang missen

16:45 uur VfB Stuttgart moet het Nederlandse talent Mohamed Sankoh langdurig missen. De speler (17) is inmiddels geopereerd aan een knie en moet vermoedelijk nog een ingreep ondergaan. De club uit de Bundesliga liet weten dat de revalidatie waarschijnlijk negen maanden tot een jaar gaat kosten.

„De operatie is goed verlopen en de artsen zijn optimistisch over zijn herstel”, liet Stuttgart weten. „Dat neemt niet weg dat Mo nog een lange weg te gaan heeft. Maar we zijn hoopvol.” De speler liep de blessure op in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen.

Vos wint proloog Ladies Tour

15:25 uur Marianne Vos is winnares geworden van de proloog van de Simac Ladies Tour, de Ronde van Nederland voor vrouwen. Ze was de snelste in een korte individuele tijdrit over 2,4 kilometer. Vos legde het parcours in de bochtige straten van Ede af in een tijd van 3 minuten en 1 seconde.

De 34-jarige Vos, rijdend voor de ploeg Jumbo-Visma, was 4 seconden sneller dan haar landgenote Ellen van Dijk van Trek-Segafredo. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig werd derde op 6 seconden achterstand.

De Ladies Tour is een zesdaagse rittenkoers. Woensdag is de eerste etappe, een vlakke rit over 135 kilometer van Zwolle naar Hardenberg. De ronde wordt komend weekend waarschijnlijk beslist in twee heuveletappes, zaterdag in Limburg en zondag rond Arnhem.

Voetballer Ansu Fati hervat groepstraining bij Barcelona

12.35 uur: Barcelona heeft laten weten dat het talent Ansu Fati (18) de groepstraining heeft hervat. Trainer Ronald Koeman heeft het bijna een jaar zonder de aanvaller moeten doen, die vorig seizoen zwaar geblesseerd raakte aan een knie. Sinds de komst van de Nederlandse trainer was Ansu Fati basisspeler.

Wanneer Ansu Fati, ook international voor Spanje, weer een wedstrijd kan spelen is nog onduidelijk.

Venus Williams uitgeschakeld in eerste ronde Chicago

12.32 uur: De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Chicago. De voormalige nummer een van de wereld, op 41-jarige leeftijd weggezakt naar de 147e plaats op de wereldranglijst, verloor in de openingsronde met 6-2 6-3 van de Taiwanese Su-Wei Hsieh. Zij is de nummer 81 van de wereld.

Voor Williams was het de negende nederlaag dit seizoen, tegenover drie zeges. Komende week doet ze voor de 23e keer mee aan het enkelspel op de US Open. Ze kreeg een wildcard van de organisatie. In haar carrière won Venus Williams zeven grandslamtoernooien, waaronder twee keer in New York. Met haar 23e deelname is ze recordhoudster in New York, voor Martina Navratilova die tot 21 deelnames kwam.

De als eerste geplaatste Elina Svitolina profiteerde in de eerste ronde in Chicago van de opgave van de Française Clara Burel, in de derde set bij een stand van 5-7 6-1 2-0. Op de Olympische Spelen van Tokio won Svitolina enkele weken geleden brons.