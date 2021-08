Sport kort: Marianne Vos wint proloog Ladies Tour

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrenster Vos wint proloog Ladies Tour

15:25 uur Marianne Vos is winnares geworden van de proloog van de Simac Ladies Tour, de Ronde van Nederland voor vrouwen. Ze was de snelste in een korte individuele tijdrit over 2,4 kilometer. Vos legde het parcours in de bochtige straten van Ede af in een tijd van 3 minuten en 1 seconde.

De 34-jarige Vos, rijdend voor de ploeg Jumbo-Visma, was 4 seconden sneller dan haar landgenote Ellen van Dijk van Trek-Segafredo. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig werd derde op 6 seconden achterstand.

De Ladies Tour is een zesdaagse rittenkoers. Woensdag is de eerste etappe, een vlakke rit over 135 kilometer van Zwolle naar Hardenberg. De ronde wordt komend weekend waarschijnlijk beslist in twee heuveletappes, zaterdag in Limburg en zondag rond Arnhem.

Voetballer Ansu Fati hervat groepstraining bij Barcelona

12.35 uur: Barcelona heeft laten weten dat het talent Ansu Fati (18) de groepstraining heeft hervat. Trainer Ronald Koeman heeft het bijna een jaar zonder de aanvaller moeten doen, die vorig seizoen zwaar geblesseerd raakte aan een knie. Sinds de komst van de Nederlandse trainer was Ansu Fati basisspeler.

Wanneer Ansu Fati, ook international voor Spanje, weer een wedstrijd kan spelen is nog onduidelijk.

Venus Williams uitgeschakeld in eerste ronde Chicago

12.32 uur: De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Chicago. De voormalige nummer een van de wereld, op 41-jarige leeftijd weggezakt naar de 147e plaats op de wereldranglijst, verloor in de openingsronde met 6-2 6-3 van de Taiwanese Su-Wei Hsieh. Zij is de nummer 81 van de wereld.

Voor Williams was het de negende nederlaag dit seizoen, tegenover drie zeges. Komende week doet ze voor de 23e keer mee aan het enkelspel op de US Open. Ze kreeg een wildcard van de organisatie. In haar carrière won Venus Williams zeven grandslamtoernooien, waaronder twee keer in New York. Met haar 23e deelname is ze recordhoudster in New York, voor Martina Navratilova die tot 21 deelnames kwam.

De als eerste geplaatste Elina Svitolina profiteerde in de eerste ronde in Chicago van de opgave van de Française Clara Burel, in de derde set bij een stand van 5-7 6-1 2-0. Op de Olympische Spelen van Tokio won Svitolina enkele weken geleden brons.