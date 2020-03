Grote finale én grote geld lonkt voor Davis Cup-ploeg

De Nederlandse Davis Cup-ploeg poseert vlak voor de loting in het Ritz-Carlton Hotel van Nur-Sultan. Daar wordt ook voor muzikale omlijsting gezorgd. Ⓒ Foto’s Jan-Willem de Lange

AMSTERDAM - De Nederlandse Davis Cup-ploeg speelt vrijdag en zaterdag in en tegen Kazachstan. Dat is een belangrijke ontmoeting, want kwalificatie voor de finaleweek kan veel geld en eer opleveren voor de relatief laaggeklasseerde spelers van captain Paul Haarhuis.