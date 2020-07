Ook FC Groningen en sc Heerenveen wagen gokje met TOTO

Na Sparta Rotterdam, Willem II en FC Utrecht melden zij een partnerschap met de nu nog enige legale aanbieder van sportweddenschappen in Nederland te hebben gesloten. Mogelijk volgen er nog meer clubs, zo liet TOTO dinsdag al weten.

„We zijn hartstikke trots dat we juist in deze tijd met een partij als TOTO gaan samenwerken”, zegt Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen. TOTO, een van de spellen van de Nederlandse Loterij, doet geen uitlatingen over de hoogte van het sponsorbedrag. Het bedrijf wil, enkele maanden voordat de Nederlandse markt opengaat voor grote buitenlandse gokbedrijven, zijn positie versterken.

TOTO is sinds 2018 naamgever van het toernooi om de KNVB-beker, Nederlandse Loterij fungeert als partner van de KNVB en het Nederlands elftal.