’Hij had zuurstoftank nodig na helft tegen Cristiano Ronaldo’

In het door Sporting met 3-1 gewonnen duel bezorgde Ronaldo de verdedigers van de grootmacht uit Engeland een lastige avond. Rio Ferdinand kan zich de wedstrijd tegen de Portugese ploeg nog goed voor de geest halen. „We baalden destijds omdat we er niet in waren geslaagd Ronaldinho binnen te slepen”, vertelt de Engelsman. „John O’Shea moest het als rechtsback opnemen tegen Ronaldo. Tegen de tijd dat het rust was, had John een zuurstoftank nodig. Hij was helemaal kapot en zat hijgend op de grond. Het was een waanzinnig optreden. Je zag gelijk dat Ronaldo de beste speler van de wereld zou worden.”

Volgens Ferdinand was de overgang van Ronaldo naar Manchester United vervolgens snel beklonken. „We zaten in de bus en we werden voor een half uur opgehouden. Iedereen vroeg zich af: ’wat is er aan de hand.’ We moeten terug naar Engeland. Op dat moment werd in het stadion geprobeerd Ronaldo vast te leggen.”

Ronaldo maakte inderdaad de overstap naar Old Trafford. In de zes jaar dat hij het shirt van United droeg, won de club zo’n beetje alles wat er te winnen valt. Vervolgens verkaste Ronaldo in 2009 naar Real Madrid. Ook daar was Ronaldo jarenlang de beste voetballer van de club. De vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal maakte in 2018 de overstap naar Juventus. Daar verdient de 35-jarige voetballer uit Funchal nog altijd zijn geld.