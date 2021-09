Sifan Hassan en Nadine Visser winnen in Brussel

Sport

Roy Hoornweg en Mohamed Ali loodsen Yalemzerf Yehualaw naar wereldrecord halve marathon

De 22-jarige Ethiopische atlete Yalemzerf Yehualaw heeft in de Noord-Ierse plaats Larne het wereldrecord op de halve marathon bij de vrouwen verbeterd. Ze is de eerste atlete die onder de 64 minuten is gedoken.