Jamie Jacobs en Joao Virginia: schlemielen van SC Cambuur

En zo bleef SC Cambuur volstrekt onnodig met lege handen achter. De ploeg van Henk de Jong was een uur lang immers veruit de betere en leek hard op weg naar de tweede zege in successie. AZ, dat drie dagen na dato niet okselfris oogde na het Conference Leagueduel met Gil Vicente, wankelde.

Totdat Jamie Jacobs met nog een half uur te gaan vól op de linkerenkel van Jens Odgaard ging staan. Aanvankelijk werd de oud-speler van AZ door scheidsrechter Rob Dieperink met geel bestraft, maar de VAR dacht daar anders over en liet Dieperink nog even een blik op het vermaledijde scherm werpen.

Over de bal

Jacobs wist op dat moment genoeg. ,,Ja, toen voelde ik hem wel aankomen. Of ik het eens was met die rode kaart? Je kan hem geven. Ik had niet de intentie om zijn enkel te raken. Toen ik de beelden later terugzag, vond ik het op zich ook een rode kaart. Mijn voet ging over de bal. En ja, als het beeld op het juiste moment stilzet, dan ziet het er akelig uit.”

Lang hield de thuisclub met een man minder stand, totdat Virginia blunderde en een pegel van Clasie door zijn handen tegen het net zag slaan. ,,Ik dacht dat ik de bal had, maar op het laatste moment veranderde die van richting”, aldus de Portugese huurling van Everton. Ik had ‘m gewoon moeten hebben en heb mijn verontschuldigingen aan de jongens gemaakt.”

Unieke treffer

Overigens was Virginia, die alle Portugese jeugdselecties doorliep, nog dicht bij een unieke treffer, toen hij de bal van de rand van zijn eigen strafschop hard in de richting van het AZ-doel knalde. Het verre schot bracht Hobie Verhulst na de stuit nog in verlegenheid, maar ging rakelings naast: ,,Ik heb veel op mijn verre uittrappen geoefend”, aldus Virginia. ,,En je weet dat de bal op zo’n kunstgrasveld flink kan stuiteren. Dus ik dacht: laat ik het een keer proberen. Het scheelde niet veel.”