Van Gerwen veegt Lewis van het bord

Lewis begon de partij nog wel met een maximale score van 180, maar was in de beginfase niet scherp genoeg op de dubbels. Een gefocuste Van Gerwen stond daarentegen ijzersterk te spelen. Na tien legs lag zijn gemiddelde boven de 110 punten per drie pijlen, terwijl zijn Britse tegenstander zo’n twintig punten lager scoorde. Dat leidde tot een 8-2 voorsprong voor Mighty Mike. Lewis kwam in het vervolg niet meer dichterbij, zakte met een gemiddelde van 86,28 zelfs ver door de ondergrens en droop na amper driekwartier darts zichtbaar teleurgesteld af. Zeker omdat Van Gerwen niet werd uitgedaagd, kon hij meer dan tevreden zijn met een score van 103,05.

In 58 officiële ontmoetingen stuurde Van Gerwen zijn rivaal inmiddels 41 (!) keer als verliezer van het podium. De laatste keer dat Lewis wist te winnen, was op 1 april 2017. Dat deed hij destijds in de halve finales van een vloertoernooi in Milton Keynes. Daarna won Van Gerwen nog tien keer, waarvan zesmaal (inclusief de zege in Wolverhampton) op een major.

Van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts, waaraan 24 PDC-spelers en 8 BDO-darters meedoen, al drie keer op zijn naam. Dat gebeurde in 2015, 2016 en 2017. Bij de laatste editie werd hij in de halve eindstrijd uitgeschakeld door Gary Anderson, die vervolgens later de finale van Gerwyn Price verloor.

Price wint weer

Anderson en Price troffen elkaar zaterdagavond dit keer bij de laatste acht. De gemoederen tussen beide topspelers zijn inmiddels gesust. Vorig jaar ontstond er tijdens de finale meerdere malen onenigheid. Price juichte volgens zijn Schotse opponent te opzichtig en werd tijdens de partij zelfs een keer weggeduwd door Anderson. Price won, maar kreeg veel boegeroep over zich heen, iets wat hem dit jaar in de zalen nog lang achtervolgde. Inmiddels is de storm rond de nummer vijf van de wereld uit Wales gaan liggen.

Gary Anderson (r) buigt het hoofd voor Gerwyn Price. Ⓒ PDC

Tijdens hun nieuwe clash in Wolverhampton was dit keer zeker geen sprake van onsportief gedrag. Een spannende strijd werd het echter niet. Price liep snel uit naar een 8-2 voorsprong. Anderson kwam nog wel terug tot 9-6, maar uiteindelijk won de 34-jarige Welshman toch gewoon afgetekend met 16-9.

Slechte statistieken

Price mag zondag in de halve finales voor de twintigste keer in zijn loopbaan aantreden tegen Van Gerwen. Aan de voorgaande ontmoetigen beleefde de nummer vijf van de wereld weinig plezier. Alle partijen tegen de Nederlander gingen verloren. De laatste keren kwam hij wel steeds dichter in de buurt van een overwinning, maar in de beslissende fase liet Price het telkens liggen. De voormalig rugbyspeler zal zich als titelverdediger van de Grand Slam of Darts niet zomaar neerleggen bij weer een nederlaag. Van Gerwen is en blijft gewaarschuwd.