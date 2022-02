Roger Federer en Rafael Nadal spelen weer samen in Laver Cup

De 40-jarige Zwitser en de 35-jarige Spanjaard spelen samen voor Team Europa, dat het tussen 23 en 25 september in Londen opneemt tegen een team van tennissers uit de rest van de wereld.

Nadal veroverde zondag op de Australian Open zijn 21e grandslamtitel, waarmee hij er nu één meer heeft dan Federer en Novak Djokovic. Die twee tennissers ontbraken op het eerste grandslamtoernooi van het jaar; de Zwitser vanwege een blessure en de Servische nummer 1 van de wereld omdat zijn visum was ingetrokken.

Federer, afgezakt naar de dertigste plaats op de wereldranglijst, kwam vorig jaar op Wimbledon voor het laatst in actie. De routinier moest daarna weer een knieoperatie ondergaan.

Roger Federer Ⓒ HH/ANP

Federer en Nadal deden in 2017 en 2019 samen mee aan het toernooi om de Laver Cup, de Zwitser was ook in 2018 van de partij. Bij hun eerste deelname stonden de tennisiconen samen op de baan in het dubbelspel. Vorig jaar ontbraken ze beiden toen de Europese tennissers in Boston het wereldteam met 14-1 versloegen.

„Rafa stuurde me vorig jaar na de Laver Cup een bericht en stelde voor om te gaan dubbelen in Londen”, aldus Federer. „Ik kijk uit naar een comeback van ’Fedal’ in Londen.” Volgens Nadal moet hij nu alleen teamcaptain Björn Borg nog zien te overtuigen om in het dubbelspel weer voor de twee veteranen te kiezen.