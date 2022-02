Roger Federer hoopt in april of mei te weten of hij nog kan tennissen

Kopieer naar clipboard

Roger Federer Ⓒ HH/ANP

Roger Federer hoopt in april of mei meer duidelijkheid te hebben of hij een vervolg kan geven aan zijn tenniscarrière. De 40-jarige Zwitser is nog altijd herstellende van zijn derde knie-operatie.