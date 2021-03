FC Twente rondt komst Lars Unnerstall af

Technisch directeur Jan Streuer heeft met Unnerstall een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe FC Twente binnengehaald. „We zijn heel blij dat Lars Unnerstall vanaf komend seizoen voor FC Twente gaat spelen. Lars is voor FC Twente een geweldige doelman. Hij speelt al een aantal seizoenen in de Eredivisie en heeft zich veelvuldig kunnen onderscheiden. Dat heeft hij bij VVV gedaan, maar ook in de wedstrijden voor PSV. Hij heeft een ruime ervaring en barst ook van de ambities. Daarom is het mooi dat we een contract voor vier seizoenen zijn overeengekomen. Zoals bekend gaat Joel Drommel komende zomer een volgende stap maken en wij wilden niet te lang wachten om een goede ervaren keeper binnen te halen”, aldus Streuer.

Voor Unnerstall is FC Twente een ideale volgende werkgever. De Duitser is bezig een huis te bouwen in zijn geboorteplaats Ibbenbüren, dat net over de grens ligt bij Enschede, tussen Rheine en Osnabrück. Vanuit Ibbenbüren is hij in drie kwartier in de Grolsch Veste en de reistijd naar het trainingscomplex in Hengelo is vergelijkbaar.

Unnerstal met rechts trainer Ron Jans en links technisch directeur Jan Streuer.

Unnerstall is blij met zijn derde Nederlandse werkgever na VVV-Venlo en PSV. „Ik had na de gesprekken met Jan Streuer en Ron Jans snel een goed gevoel bij FC Twente. De club is ambitieus, net als ik. Ik kom uit de buurt en ken FC Twente vrij goed. Met Schalke 04 hebben we hier gespeeld en dan zie je wat voor mooie club dit is met haar supporters en de sfeer in het stadion. Hopelijk is dat volgend seizoen weer terug.”

Unnerstall is bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV, dat de Duitse goalie in 2018 transfervrij overnam van VVV-Venlo. Daar maakte hij een geweldige indruk gedurende zijn eerste seizoen in Nederland. Bij PSV won hij vorig seizoen de concurrentiestrijd van Jeroen Zoet, maar moest hij dit seizoen weer plaatsmaken onder de lat, omdat de nieuwe trainer Roger Schmidt een meevoetballende keeper wilde hebben. Daarom werd Yvon Mvogo gehuurd van RB Leipzig. Die doelman maakt een matige indruk dit seizoen en is mede debet aan de gebrekkige defensieve balans van PSV, maar toch houdt Schmidt vast aan Mvogo.