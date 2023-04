NAC Breda dankzij wondergoals naar vijfde plek in Keuken Kampioen Divisie

NAC staat net als MVV Maastricht op 56 punten. De Bredanaars kunnen zich opmaken voor de play-offs. Roda JC kan de play-offs niet meer bereiken. De Limburgers staan veertiende met 42 punten.

Elías Már Ómarsson opende de score voor NAC en Ezechiel Banzuzi maakte 10 minuten later de tweede treffer. Niek Vossebelt bracht Roda terug in de wedstrijd, maar NAC ging met 3-1 de rust in door een treffer van Victor Wernersson.

In de tweede helft kwam Roda nog een keer dichterbij. Arjen van der Heide maakte het tweede doelpunt van de Limburgers, maar Sabir Agougil besliste de wedstrijd met een schot van veertig meter waarmee hij doelman Rody de Boer verraste.

Willem II is nummer 3 Almere City tot op 3 punten genaderd in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers wonnen in eigen huis met 3-2 van De Graafschap dat de kansen om de plays-offs te bereiken daarmee flink zag slinken. Willem II houdt de leiding in de vierde periode.

Elton Kabangu opende de score voor de thuisploeg in Tilburg. De Graafschap, dat eigenlijk moest winnen om kans te houden op de play-offs, maakte dat goed in de tweede helft. Philip Brittijn maakte gelijk en Camiel Neghli bracht de bezoekers zelfs op voorsprong. Niels van Berkel, al verantwoordelijk voor de assist bij het openingsdoelpunt, bracht Willem II weer op 2-2. Invaller Jeremy Bokila maakte het derde doelpunt voor de Tilburgers met een schot hoog in het doel.

De Graafschap probeerde in de slotfase op alle manieren nog gelijk te komen. Invaller Charlison Benschop schoot nog op de paal en scoorde ook nog, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af omdat hij in de aanval een overtreding van Siem de Jong had gezien.