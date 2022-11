José Mourinho genadeloos: ’In januari kan hij vertrekken’

The Special One vertelde na afloop: ,,Van de 16 spelers die vandaag in actie kwamen, was ik over 15 man heel tevreden over hun houding. De andere speler - ik zal niet zeggen wie hij is - verraadde de anderen met zijn optreden. Ik heb hem verteld dat hij in januari kan vertrekken.” Op wie Mourinho doelt is niet duidelijk.

Tammy Abraham

Over Tammy Abraham zal de 59-jarige Mourinho het niet hebben gehad. De spits uit Engeland zorgde er met een treffer in de 80e minuut voor dat Roma de leiding nam. Vijf minuten voor tijd bepaalde Andrea Pinamonti de eindstand op 1-1.

De winnaar van de Conference League staat voorlopig zesde in de Serie A, met twaalf punten minder dan koploper Napoli.