‘Tirade furieuze José Mourinho gericht aan adres Rick Karsdorp’

Mourinho gaf met een gezicht als een oorwurm op de persconferentie uiting aan zijn frustratie. ,,Ik zag een ploeg die wilde winnen van een taaie tegenstander. Van de zestien spelers die in actie kwamen, was ik tevreden over vijftien van hen. De andere speler, ik zal niet zeggen wie dat is, heeft de anderen verraden door zijn gebrek aan professionaliteit op het veld. Ik heb hem verteld dat hij een nieuwe club kan zoeken in januari."

Volgens Italiaanse media was de uithaal van Mourinho gericht aan Karsdorp en had de Nederlander na de wedstrijd in de kleedkamer al persoonlijk de wind van voren gehad van zijn trainer in het bijzijn van zijn ploeggenoten. AS Roma zou bij een zege naar de derde plek zijn gesprongen, maar is door het gelijkspel zesde blijven staan in de Serie A.

Rick Karsdorp Ⓒ ANP/HH

Karsdorp staat sinds 2017 onder contract bij AS Roma, dat voor hem 16 miljoen euro betaalde aan Feyenoord. De afgelopen jaren speelde hij met wisselend succes in de Italiaanse hoofdstad. Karsdorp werd al eens een seizoen terugverhuurd aan Feyenoord. Vorig seizoen was hij onder Mourinho meestal een basisspeler en won hij met Roma de Conference League door in de finale zijn oude club Feyenoord te verslaan. Dit seizoen is Karsdorp mede door een kniekwetsuur minder in actie gekomen. De back uit Schoonhoven heeft 11 duels achter zijn naam inclusief de gewraakte invalbeurt tegen Sassuolo.