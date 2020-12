Napoli-trainer Gennaro Gattuso heeft oogziekte: ’Ik zie vaak dubbel’

„Ik zie vaak dubbel en ben al een maand mezelf niet. Dat heeft ook invloed op de spelers, die lijden er ook een beetje onder”, zei de 42-jarige oud-international van Italië.

Napoli scoorde slechts 1 punt uit de laatste drie wedstrijden en zakte van de derde naar de vijfde plaats in de Serie A.

„Ik heb een auto-immuunziekte met de naam myasthenie”, verklaarde Gattuso. „Ik las al verhalen dat ik dood zou gaan, maar geen zorgen, ik ga niet dood. Dubbel zien is het grote probleem.” Myasthenie is een ziekte waarbij met name de spieren in het aangezicht minder goed functioneren.

Gattuso vertelde dat het de derde keer in 10 jaar is dat de ziekte hem treft. „Het gaat weer voorbij en dan staan mijn ogen weer recht en ben ik nog mooier dan ik al was. Het gaat al wat beter nu, maar ik was de laatste tijd erg vermoeid. Net zoals mijn spelers, die zijn ook bekaf. We spelen namelijk al vier maanden lang drie wedstrijden per week”, gaf hij nog een verklaring voor de matige recente optredens van zijn ploeg.