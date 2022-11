Qatar: dronken mensen en lhbti’ers worden niet vervolgd

Dat blijkt uit een document dat is gedeeld met de KNVB en het ministerie van Buitelandse Zaken, dat in handen is van het AD. Het document „is een weergave van afspraken tussen de toernooiorganisatie en de politie in Qatar”, schrijft het AD. De afspraken zijn nooit officieel naar buiten gebracht. Op vragen rondom het document wordt niet gereageerd door het organisatiecomité en de FIFA.

De regels zijn voor Qatarese begrippen erg soepel. Er is „clementie ten aanzien van gedrag dat geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit of eigendommen”, zo valt te lezen. Dronken fans wordt in principe geen strobreed in de weg gelegd, behalve als ze gewelddadig worden of als het om „ernstige alcoholvergiftiging” gaat. Dan worden ze in zogenaamde „ontnuchteringstenten” gezet.