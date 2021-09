Premium Het beste van De Telegraaf

Trainerstrio Buijs-Fraser-Ultee kent moeizame seizoenstart Even geen hosanna voor vorig seizoen gelauwerd trainerstrio

AMSTERDAM - De twee benjamins van het trainersgilde in de Eredivisie, Danny Buijs en Sjors Ultee, oogstten vorig seizoen volop lof voor de prestaties die zij neerzetten met respectievelijk FC Groningen en Fortuna Sittard. Samen met Henk Fraser, die de hoogste klassering met Sparta neerzette in 25 jaar, profileerden ze zich als beloftevolle trainers. Maar behalve het weer in Nederland is niets zo wisselvallig als een trainerscarrière. Het gelauwerde trio kent dit seizoen een koude start, vertoeft na zeven speelronden in de onderste regionen van de Eredivisie en dus is het hosannageroep verstomd.