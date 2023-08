Gestraft voor 45 seconden te laat: United-aanvaller Rashford vertelt hoe streng Ten Hag is

Eind december viel Rashford verrassend naast de basisploeg voor de wedstrijd uit bij Wolverhampton. Dat was een disciplinaire straf van Ten Hag, waar hij naar eigen zeggen volledig mee akkoord ging. „Honderd procent terecht”, zegt Rashford in The Overlap met Gary Neville. „Dit was ook niet het moment om tegen dit soort straffen in te gaan. Tegen de Wolves hebben we het altijd lastig en ik wilde de voorbereiding op die wedstrijd niet verstoren.”

Daarna kwam de 25-jarige Engelsman geen minuut meer te laat. „Ik was echt maar 45 seconden te laat”, vertelt hij. „Maar ik heb ervan geleerd. Ik wist dat het voor Ten Hag heel belangrijk was om op tijd te komen, dat had ik in de voorbereidingen al gemerkt. Regels zijn regels voor hem.”

Beste seizoen Rashford

Lang duurde het echter niet voordat Ten Hag toch teruggreep naar zijn steraanvaller. Rashford kwam tegen Wolverhampton na de rust op het veld en zorgde een kwartier voor tijd voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

De aanpak van Ten Hag, die in de zomer van 2022 de overstap maakte van Ajax, werkt. United had het moeilijk de voorbije jaren, maar in zijn eerste seizoen leidde Ten Hag de Engelse topclub naar League Cup-winst, een knappe derde plaats en de finale van de FA Cup. Rashford speelde trouwens zijn beste seizoen ooit: 30 goals en 11 assists over alle competities heen.

Ten Hag begint nieuwe seizoen bij United zonder Diallo

Ten Hag kan bij de start van het nieuwe seizoen voor Manchester United niet beschikken over Amad Diallo. De 21-jarige vleugelspeler heeft tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen, in de Verenigde Staten, een knieblessure opgelopen.

Diallo werd afgelopen seizoen door United uitgeleend aan Sunderland. Hij kwam dertien keer tot scoren in het Championship.

United oefent komend weekend tegen Lens en Club Athletic. Op maandag 14 augustus is Wolverhampton Wanderers de eerste tegenstander in de Premier League.